السويد تحظر الرحلات الجوية مع بريطانيا وتمنع دخول الوافدين من الدنمارك

ستوكهولم - (د ب أ)

أعلنت الحكومة السويدية، وقف جميع الرحلات الجوية المباشرة من بريطانيا لمدة 48 ساعة، بسبب اكتشاف سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد هناك.

وصرح وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبرج، في مؤتمر صحفي أن هذه الخطوة، التي كان من المقرر في البداية أن تسري اعتبارًا من بعد غد الأربعاء، تهدف إلى "الحد من مخاطر تفشي السلالة الجديدة لدينا".

ونصحت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده بعدم السفر إلى بريطانيا لأسباب غير ضرورية.

وقال دامبرج إن السويد حظرت أيضا دخول الوافدين من الدنمارك المجاورة اعتبارا من منتصف ليل اليوم الاثنين، بسبب اكتشاف حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا هناك، مشيرا إلى أن قرار حظر الدخول سوف يسري لمدة شهر.

وأوضح دامبرج أن "الدنمارك أغلقت أجزاء كبيرة من مجتمعها، وبالتالي فإن الحكومة ترى خطورة في أن يأتي الدنماركيون إلى السويد للتسوق".

وحثت هيئة الصحة العامة في السويد جميع المسافرين الذي عادوا من بريطانيا منذ 12 ديسمبر الجاري بالخضوع لاختبارات للكشف عن فيروس كورونا.