ألمانيا تؤكد إعادة ثلاث داعشيات و12 طفلا من مخيمين في شمال سوريا

برلين - (د ب أ):

أكدت الخارجية الألمانية على عملية إعادة ثلاث نساء و12 طفلا من مخيمين في شمال سوريا إلى ألمانيا.

وذكرت الخارجية الألمانية أنه تم إعادة امرأتين أخريين وستة أطفال آخرين إلى فنلندا.

وحسب البيانات الصادرة، فإن هناك سبعة أيتام بين الأطفال الـ12 الذين تم إعادتهم مع النساء الثلاثة من مخيمي الهول وروج.

وذكرت تقارير إعلامية أن النساء الثلاثة كن من أنصار داعش، وكتبت الخارجية الألمانية أن هذه العملية تعلقت " بحالات إنسانية ولاسيما بأيتام وأطفال مرضى، وهي حالات كانت تتطلب مغادرة سورية على نحو ملح".

ولا تتوافر بيانات عن ماضي النساء الثلاثة مع تنظيم داعش.

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس:" أشعر بارتياح شديد لأننا تمكنا أمس من استعادة 12 طفلا وثلاث أمهات من مخيمين في شمال سوريا، وهذا النبأ السار قبيل عيد الميلاد يبعث على التفاؤل بإمكانية إتاحة العودة في حالات أخرى، وسنعمل على هذا خلال الأسابيع والشهور المقبلة".