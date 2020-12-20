العاصمة اليابانية تسجل 556 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

طوكيو - (أ ش أ):

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد تسجيل 556 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو بلغ حتى الآن 51 ألفا و446 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في العاصمة اليابانية تجاوزت لليوم الخامس على التوالي حاجز الـ 500 حالة.