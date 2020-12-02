انفجار بيروت: مؤتمر دولي برعاية فرنسا لدعم لبنان

بيروت- (بي بي سي):

ينعقد اليوم مؤتمر دولي عبر الدولي لمساعدة لبنان بمبادرة من فرنسا والأمم المتحدة.

ويترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو المؤتمر الذي يأتي بعد أربعة أشهر من الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت.

ودعي رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وممثلون للمجتمع المدني اللبناني للمشاركة بهذا المؤتمر الذي ستتم إدارته من الاليزيه اعتباراً من الساعة 18,30 (17,30 ت غ)، كما أكدت الرئاسة الفرنسية.

وقالت الرئاسة إن المؤتمر "يهدف إلى تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وتقييم ترتيبات توزيعها منذ مؤتمر 9 آب/أغسطس، والنظر في الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها، في سياق الأزمة التي يعانيها لبنان".