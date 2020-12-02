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هونج كونج تعتزم تقديم لقاحات مجانية ضد كورونا

09:39 ص الأربعاء 02 ديسمبر 2020
هونج كونج تعتزم تقديم لقاحات مجانية ضد كورونا

أرشيفية

هونج كونج- (د ب ا):

قالت وزير الصحة في هونج كونج، صوفيا تشان، إن الحكومة تعتزم توفير لقاحات مجانية ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون في هونج كونج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة القول إنه من المتوقع تطعيم ثلاثة ملايين مواطن أولا، بينهم العاملون في مجال الصحة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملون بدور الرعاية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعتزم شراء جرعتين من اللقاح لكل مواطن، وسوف تأتي اللقاحات من مصنعين مختلفين، على الأقل.

وقالت السلطات في هونج كونج إن تلقي التطعيم سيكون اختياريا.

صوفيا تشان هونج كونج فيروس كورونا

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