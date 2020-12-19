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الهند: حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 10 ملايين

07:17 ص السبت 19 ديسمبر 2020
الهند: حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 10 ملايين

أرشيفية

نيودلهي- (د ب أ):
أصبحت الهند الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تسجل أكثر من 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم السبت.

لكن الوصول إلى هذه الحصيلة يأتي في الوقت الذي تظهر فيه الاتجاهات في الأسابيع الأخيرة تراجعا كبيرا في أعداد الإصابات الجديدة والوفيات بعد وصولها إلى الذروة في أيلول/سبتمبر.

وقالت وزارة الصحة الهندية إنها سجلت 27022 إصابة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى 10004893 حالة. وبلغت حصيلة الوفيات 144789 بعد تسجيل 338 حالة وفاة جديدة.

وتسجل الهند أقل من 30 ألف حالة جديدة يوميا منذ 14 ديسمبر وأقل من 400 حالة وفاة يوميًا منذ 12ديسمبر، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وحذر كبار المسؤولين الذين يتعاملون مع استجابة الهند للوباء من أنه لا ينبغي اعتبار التحسن المستمر أمرا مسلما به لأن نسبة كبيرة من سكان البلاد البالغ عددهم 3ر1 مليار نسمة لا يزالون عرضة للفيروس.

وقال فينود كومار بول، رئيس فرقة العمل الهندية الخاصة بفيروس كوفيد -19 في إفادة أسبوعية: "الأمور يمكن أن تتغير وتتصاعد بسرعة"، مشيرا إلى الوضع الحالي في بعض الدول الأوروبية.

وأضاف "كدولة.. يبدو أننا نقوم بعمل جيد للغاية ولكن لا يمكن اعتبار ذلك أمرًا مسلما به.. لم يحن وقت الإهمال، وهناك صراع طويل أمامنا.. يجب علينا اتباع جميع البروتوكولات – الكمامات وغسل اليدين وحماية كبار السن."

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