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لجنة خبراء أمريكية توصي باستخدام لقاح ثان ضد كوفيد-19

02:25 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020
لجنة خبراء أمريكية توصي باستخدام لقاح ثان ضد كوفيد-19

كوفيد 19

واشنطن - (د ب أ):

أوصت لجنة خبراء أمريكية مستقلة، يوم الخميس، إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالموافقة على استخدام لقاح ثان ضد كوفيد -19.

وقال 20 خبيراً خلال اجتماع عقد عبر رابط فيديو. وامتنع واحد عن التصويت على هذه القضية، إنه استنادا إلى المعلومات المتاحة حتى الآن، فإن فوائد العقار المستخدم لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر تفوق مخاطره.

ويمهد القرار الطريق أمام إدارة الغذاء والدواء للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح، الذي انتجته شركة موديرنا.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيانات يوم الثلاثاء الماضي تظهر أن لقاح موديرنا فعال للغاية في الحماية من حالات الإصابة الشديدة بكوفيد-19.

وقال مسؤولون من وزارة الدفاع، التي تساعد في تنسيق حملة التطعيم، إنه في حالة الموافقة على لقاح موديرنا، يمكن شحن 5.9 مليون جرعة بحلول الأسبوع المقبل.

وبدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع المرحلة الأولى من التطعيمات باستخدام لقاح أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك .

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