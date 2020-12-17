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لبنان: إجمالي إصابات كورونا 152893

10:00 م الخميس 17 ديسمبر 2020
لبنان: إجمالي إصابات كورونا 152893

إجمالي إصابات كورونا 152893 في لبنان

بيروت - (د ب أ):

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم الخميس إلى 152893 إصابة بعد تسجيل 1960 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1248 بعد تسجيل 14 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1248 منذ 21 فبراير الماضي.

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