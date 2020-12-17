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أول ظهور لماكرون بعد إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

08:18 م الخميس 17 ديسمبر 2020
أول ظهور لماكرون بعد إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

القاهرة (وكالات)

ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس للمرة الأولى بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وعقد ماكرون مؤتمرا صحفيا في قصر الإليزيه، بث على وسائل التواصل الاجتماعي، وحضره أعضاء في حكومته.

وأعلن الإليزيه في وقت سابق اليوم إصابة ماكرون بالفيروس، وقال إن الرئيس الفرنسي يخضع حاليا للعزل الذاتي.

وطبقا للقواعد المتبعة في فرنسا، "يخضع ماكرون الآن لعزل شخصي لمدة سبعة أيام. على أن يتابع أعماله ونشاطاته عن بُعد"، بحسب البيان.

وأضاف البيان: "أظهرت الفحوص اليوم إيجابية تحليل الرئيس لـ كوفيد-19 ... وقد خضع ماكرون للفحص فور ظهور أول أعراض الإصابة عليه".

وكانت فرنسا في وقت سابق من الأسبوع الجاري خففت قيودها المفروضة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، رغم استمرار ارتفاع معدلات الإصابة في البلاد.

ولا يزال حظر التجول قائما في أنحاء فرنسا بدءا من الساعة الثامنة مساء، في محاولة للحد من تفشي الفيروس، ولا يزال قرار إغلاق المطاعم، والمقاهي، والمسارح، ودور السينما ساريا أيضا في عموم البلاد.

ولقي أكثر من 59,300 شخصا مصرعهم في فرنسا جراء الإصابة بـ كوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء، طبقا للأرقام الرسمية.

إيمانويل ماكرون فيروس كورونا قصر الإليزيه

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