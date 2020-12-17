أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

خطة التطعيم الإيطالية ضد كوفيد 19 تبدأ "رمزيًا" في أواخر ديسمبر

01:55 م الخميس 17 ديسمبر 2020
خطة التطعيم الإيطالية ضد كوفيد 19 تبدأ "رمزيًا" في أواخر ديسمبر

لقاح كورونا

روما- (د ب أ):

أعلن مفوض الحكومة الإيطالية المعني بمواجهة أزمة فيروس كورونا، دومينيكو أركوري، أن خطة التطعيم الإيطالية ضد الفيروس سوف تبدأ "بشكل رمزي" في أواخر ديسمبر، وسيتسع نطاقها في يناير.

وقال أركوري إنه في حال التزمت الوكالات الطبية الإيطالية والأوروبية بالإطار الزمني المقرر للتراخيص سوف تبدأ الخطة "بشكل رمزي في نهاية ديسمبر. وبشكل شامل في أوائل يناير".

وأوضح المفوض لصحيفة "كوريري ديلا سيرا"، إن كل شيء جاهز فيما يتعلق باللوجيستيات. وتعهد: "لن نهدر دقيقة واحدة".

ويُتوقع أن تمنح وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها على لقاح فايزر/بيونتك ضد كوفيد-19 في 21 ديسمبر ويمكن للمفوضية الأوروبية أن تحذو حذوها في غضون أيام.

فيروس كورونا دومينيكو أركوري الحكومة الإيطالية

الخبر التالى:

بوتين: لقاحنا ضد كورونا جيد ولدينا نقص في معدات إنتاجه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف الظاهرة الأبرز خلال 4 أيام.. وأمطار على هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا