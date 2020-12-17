"أمر مروع".. ملك السويد يُقرّ: أخفقنا في التعامل مع أزمة كورونا

ستوكهولم- (د ب ا):

أقرّ ملك السويد الملك كارل السادس عشر جوستاف، الخميس، بأن بلاده "أخفقت" في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأضاف الملك في مقطع فيديو بثته شبكة "اس في تي"، الخميس، من فيلم وثائقي حول الأسرة المالكة بمناسبة نهاية العام "أعتقد أننا أخفقنا. سجلنا أعداد كبيرة من الوفيات، وهذا أمر مروع".

وسجلت السويد، التي يبلغ تعداد سكانها 10 ملايين نسمة، أكثر من 7800 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهى حصيلة مرتفعة مقارنة بدول الشمال المجاورة .

وقال إن جائحة كورونا "كانت أمرا مروعا بالنظر لعدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم والحزن والغضب الذي أصاب الكثير من الأسر، والكثير من أصحاب الأعمال الذين يعانون".

وكانت لجنة حكومية خلصت مطلع هذا الأسبوع إلى أن السويد أخفقت في حماية كبار السن في دور الرعاية، ومنشآت الرعاية الأخرى طويلة الأمد خلال فترة الجائحة، مما أدى لتسجيل عدد كبير من الوفيات.

ولدى سؤاله عما إذا كان خائفا من الاصابة بالفيروس، قال الملك (74 عاما) "مؤخرا" أصبح ملموسا بصورة أكبر، لقد أصبح قريبا. هو أمر لا يريده المرء".

ووفقا للدستور السويدي، لا يتمتع الملك بسلطة سياسية رسمية. وقد تعرض الملك للانتقادات في الماضي لتجاوزه سلطته عندما يعبر عن أرائه.

وكان الملك والملكة سيلفيا قد خضعا للعزل الذاتي في قصر ستينهامر، على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب ستوكهولم في المراحل الأولى من تفشي الفيروس.

وخضع مؤخرا ابنهما الأمير كارل فيليب وزوجته للحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا.