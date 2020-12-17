مصر تشارك في اجتماعات مجلس إدارة الجامعة الدولية للغة الفرنسية لخدمة التنمية الأفريقية
وكالات
شارك الوزير المفوض إبراهيم عبد العظيم الخولي، مدير إدارة شؤون الفرانكفونية بوزارة الخارجية، في الاجتماعات الافتراضية للدورة السابعة والخمسين لمجلس إدارة الجامعة الدولية للغة الفرنسية لخدمة التنمية الأفريقية "جامعة سنجور " والتي تستضيف مصر مقرها بمدينة الاسكندرية، حيث تناول الاجتماع المساعي الجارية من أجل توفير مقر جديد للجامعة بمدينة برج العرب الجديدة يستوعب المزيد من الدارسين ويواكب التطور الرقمي.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، في الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء، أن المشاركة تأتي في إطار ما تقدمه جمهورية مصر العربية، بوصفها دولة المقر ودولة مانحة للجامعة، من دعم لجامعة سنجور وإدارتها والدارسين فيها، وما توليه من اهتمام بالغ لضمان حسن سير العملية التعليمية بها، وجهودها المستمرة لتيسير إقامة الأشقاء من الكوادر الإفريقية الذي يزيد عددهم عن مائتي دارس للماجستير في التنمية.
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