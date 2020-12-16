أردوغان عن العقوبات الأمريكية: سنسرع خطواتنا في الصناعات الدفاعية

أنقرة- (د ب أ):

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بأن بلاده ستسرع خطواتها في الصناعات الدفاعية، وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة بعد حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أردوغان القول إن "الهدف الأساسي للعقوبات هو قطع الطريق أمام القفزات التي بدأتها تركيا في الصناعات الدفاعية لجعلها تعتمد على الخارج".

وأضاف: "عقب العقوبات الأمريكية، سنسرع من خطواتنا في طريق بناء الصناعات الدفاعية لتبلغ الريادة العالمية".

ولفت الرئيس التركي إلى أن "الولايات المتحدة لم تلب أيا من شروط أنقرة من أجل شراء منظومات دفاعية، وأشهرت سلاح العقوبات بوجهها لأنها لبت احتياجاتها من مكان آخر".

وشدد أردوغان على أن تركيا ستضاعف جهودها من أجل استقلال الصناعات الدفاعية من كافة النواحي، وأنها ستقف بقوة إلى جانب رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، وبقية المسؤولين في المؤسسة الذين استهدفتهم العقوبات الأمريكية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأول الاثنين إدراج رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة، مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانش أوغلو، وفاروق ييغيت، إلى قائمة عقوبات.