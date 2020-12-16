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ولي عهد أبو ظبي يصل إلى مصر في زيارة قصيرة

11:48 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020
ولي عهد أبو ظبي يصل إلى مصر في زيارة قصيرة

لقاء الرئيس السيسي وولي عهد ابوظبي محمد بن زايد

القاهرة- ( د ب أ):
وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، على رأس وفد فى زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى ولى عهد أبوظبى حيث اصطحبه إلى مقر رئاسة الجمهورية لبدء المحادثات بينهما بشأن علاقات التعاون بين مصر والإمارات فى جميع المجالات وسبل تطويرها في الفترة القادمة، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

ولي عهد أبوظبي الإمارات الرئيس السيسي محمد بن زايد

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