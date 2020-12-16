إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 87ر1 مليون والوفيات 65 ألفا و857
ميلانو- (د ب أ):
وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 87ر1 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد بلغ 65 ألفا و857 وأوضحت البيانات أن عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، وصل إلى 14ر1 مليون .
وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 45 أسبوعا.
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