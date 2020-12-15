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وفاة وزير الخارجية الموريتاني السابق حسني ولد ديدي

10:09 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
وفاة وزير الخارجية الموريتاني السابق حسني ولد ديدي

علم موريتانيا

نواكشوط - (د ب أ)

توفي مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة الموريتانية نواكشوط حسني ولد ديدي، وزير الخارجية الموريتاني الأسبق ووزير التربية والتعليم لأطول فترة في تاريخ موريتانيا عن عمر ناهز 85 عامًا.

ويرقد الوزير السابق منذ أربعة أيام في غيبوبة بأحد مستشفيات العاصمة الموريتانية دون إعلان سبب وفاته مع أن الكثير من الوفيات المعلنة اليوم كانت نتيجة الاصابة بفيروس كورونا.

وشغل ولد ديدي وزارة التعليم في الفترة ما بين 1979 و1991 ثم عين في 1992 وزيرًا للخارجية والتعاون قبل أن يتقاعد وينتخب رئيسًا لبلدية العاصمة لمدة خمس سنوات ثم وزيرًا للداخلية.

علم موريتانيا حسني ولد ديدي نواكشوط موريتانيا

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