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اليونان تضاعف الإنفاق العسكري بمقدار خمسة أمثال

05:37 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
اليونان تضاعف الإنفاق العسكري بمقدار خمسة أمثال

رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس

أثينا - (د ب أ)

تشهد خطة الميزانية المقترحة للحكومة اليونانية للعام المقبل إنفاقًا عسكريًا يبلغ 5ر2 مليار يورو (3 مليارات دولار)، أي خمسة أمثال المبلغ الذي تم إنفاقه على الدفاع في العام الجاري.

ومن المتوقع اعتماد خطة الميزانية في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء بعد مناقشتها في البرلمان.

ويتمتع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بأغلبية في البرلمان، وهو ما يعني وفقا لوسائل الإعلام اليونانية أنه من المرجح أن يتم تمرير الميزانية.

وأعلن ميتسوتاكيس عن زيادة الإنفاق الدفاعي بسبب الخلاف المستمر مع تركيا بشأن حقوق احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

وتخطط أثينا لشراء 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال، ومن المتوقع توقيع العقد الأسبوع المقبل في أثينا مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي

كيرياكوس ميتسوتاكيس اليونان أثينا

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