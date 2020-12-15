روسيا تنفي شراء كوريا الشمالية لقاح "سبوتنيك في"

وكالات:

نفى الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، المسؤول عن ترويج وإنتاج اللقاحات الروسية في الخارج، شراء كوريا الشمالية لقاح "سبوتنيك في".

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" عن مسؤول بالصندوق الروسي إن "ممثلي كوريا الديمقراطية (الشمالية) لم يتقدموا بتاتا إلى الصندوق فيما يتعلق بشراء لقاح سبوتنيك V، ولم يبرموا أي عقود".

كانت صحيفة "أساهي" اليابانية نقلت في وقت سابق، عن مصادر في الاستخبارات الكورية الجنوبية ودوائر التجارة الخارجية الصينية، أن كوريا الشمالية اشترت اللقاح الروسي المُضاد لفيروس كورونا، إضافة إلى أجهزة صينية لقياس الحرارة عن بعد.

ولم يتم تحديد عدد جرعات اللقاح التي زُعم أنها اشتريت من روسيا، لكن مصدرا قال للصحيفة إن كوريا الشمالية بدأت في تطعيم العاملين في المؤسسات الحكومية والمسؤولين بهذا اللقاح.

وزعمت الصحيفة اليابانية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لن يتلقى اللقاح حتى يتأكد من سلامته.