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حانوكا وكورونا: ترامب يحيي عيد اليهود مرتين رغم الارتفاع الهائل في ضحايا الوباء

08:09 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
حانوكا وكورونا: ترامب يحيي عيد اليهود مرتين رغم الارتفاع الهائل في ضحايا الوباء

دونالد ترامب

القاهرة (وكالات)

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلين لإحياء عيد الأنوار اليهودي "حانوكا" في البيت الأبيض، في تحد لإرشادات السلامة، بحسب بي بي سي.

وتزامن حفل استضافه ترامب،الأربعاء، مع ارتفاع قياسي لعدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بلغت 3053 وفاة.

وأظهرت مقاطع مصورة، على مواقع التواصل الاجتماعي، ترامب في أحد الحفلين بينما يعلو صوت شخص يسعل في الخلفية.

ووفقاً لصحيفة إسرائيلية، حضر الحفلين، اللذين أقيما بمناسبة العيد اليهودي، أكثر من 100 شخص.

وأظهرت مقاطع مصورة رئيس موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، الشهر الماضي، بين من حضروا الحفل وصافحوا ضيوفه، دون أن يتكلفوا عناء ارتداء كمامة.

ويعد حفل عيد الحانوكا واحدا من بين 25 فعالية يستضيفها البيت الأبيض خلال موسم العطلات.

ودافع ترامب، سابقا، عن الاستمرار في إقامة فعاليات داخلية في البيت الأبيض بالقول إن "العديد من الضيوف ارتدوا كمامات الوجه، وأعتقد أن ذلك أمر جيد".

وكثيرا ما تجاهل ترامب الإرشادات الصحية الرامية للحد من تفشي وباء الكورونا، على الرغم من إصابته بالفيروس، في أكتوبر/تشرين الأول الفائت.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من كبار مساعدي ترامب أصيبوا بعدوى الوباء بعدما استضاف الأخير فعالية في البيت الأبيض، للإعلان عن ترشيحه للقاضية، إيمي كوني، لشغل منصب القاضي المساعد بالمحكمة العليا.

دونالد ترامب اليهود فيروس كورونا كوفيد 19

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