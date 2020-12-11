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الصين تستعد لتوزيع لقاحها ضد كورونا محليا الشهر الجاري

06:35 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
الصين تستعد لتوزيع لقاحها ضد كورونا محليا الشهر الجاري

فيروس كورونا

وكالات:

كشفت شركة "سينوفارم" الصينية لصناعة الأدوية، الخميس، أنها نظمت تدريبات لوجستية في 31 مقاطعة بالصين استعدادا لتوزيع "آمن" و"فعّال" للقاحها المضاد لكورونا و"المحتمل جدا" الشهر الجاري.

وقالت الشركة، حسب صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية"، ونقلت عنها شبكة روسيا اليوم "إن التدريبات غطت 31 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية في البر الرئيسي الصيني، وشاركت فيها أكثر من 40 شركة للمعلومات والتخزين والنقل".

وأشارت الصحيفة، استنادا إلى خبيرة محلية، إلى تسجيل "اللقاح الصيني يوم الأربعاء في الإمارات العربية المتحدة بفعالية بلغت 86 بالمائة".

وستبدأ بكين في تطعيم "المجموعات المعرضة للخطر"، كالذين يعملون في مواقع الحجر الصحي والأشخاص العاملون في الموانئ والمطارات وحرس الحدود، والجمارك، وعمال قطاع الأغذية المبردة المستوردة.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات تلقيح طارئة قد تمت في الصين للحالات المستعجلة، وأكدت "غلوبل تايمز" أنه لا توجد "أي ردود فعل سلبية حتى الآن". كما أكد مسؤولون صينيون أن الطاقة الإنتاجية الصينية للقاح في بلدهم "ستصل إلى 610 ملايين جرعة بنهاية العام" لترتفع تدريجيا إلى مستويات أعلى.

فيروس كورونا شركة سينوفارم الصينية

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