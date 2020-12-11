أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

عدد الإصابات اليومية بكورونا في كوريا الجنوبية يقترب من 700 لليوم الثالث على التوالي

07:59 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020
عدد الإصابات اليومية بكورونا في كوريا الجنوبية يقترب من 700 لليوم الثالث على التوالي

فيروس كورونا

سول - (د ب أ):

اقترب العدد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية من 700 إصابة لليوم الثالث على التوالي اليوم الجمعة، في الوقت الذي حذرت السلطات الصحية من موجة أكبر وأطول من المتوقع من الفيروس خلال فصل الشتاء، مما يضع النظام الطبي في البلاد على حافة الهاوية.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية أضافت 689 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما يشمل 673 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 40 الفا و 786 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات اليومي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 909 إصابات في 29 فبراير الماضي.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة إضافية جراء كوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 572.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية

الخبر التالى:

أمريكا تسجل أكثر من 210 آلاف إصابة 2900 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 119702

    عدد المصابين

  • 104074

    عدد المتعافين

  • 6832

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 68475177

    عدد المصابين

  • 47348848

    عدد المتعافين

  • 1560948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: توفير لقاح كورونا مجانا.. وشحنات أخرى خلال الفترة المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا