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الصحة التونسية: 41 وفاة و958 إصابة جديدة بفيروس كورونا

09:18 م الخميس 10 ديسمبر 2020
الصحة التونسية: 41 وفاة و958 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس

تونس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليومالخميس، تسجيل 41 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3758 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 958 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 107 آلاف و814 حالة.

هذا المحتوى من

Asha
تونس وزارة الصحة التونسية فيروس كورونا

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