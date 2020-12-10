الصحة التونسية: 41 وفاة و958 إصابة جديدة بفيروس كورونا
تونس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليومالخميس، تسجيل 41 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3758 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 958 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 107 آلاف و814 حالة.
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