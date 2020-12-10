ميركل تدعو إلى الموافقة على الحل التوافقي بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي

بروكسل- (د ب أ):

دعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى الموافقة على الحل التوافقي الذي تم التوصل إليه مع بولندا والمجر لتسوية الخلاف حول موازنة الاتحاد الأوروبي وصندوق إعادة إعمار كورونا.

جاءت هذه التصريحات للمستشارة الألمانية قبل القمة التي يعقدها زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وقالت ميركل في بروكسل:" ستكون بطبيعة الحال علامة مهمة للغاية على قدرة الاتحاد الأوروبي على التصرف عندما نتمكن من إحراز هذه النتيجة المهمة"، ونوهت ميركل إلى أن حكومتها وهي شخصيا عملت في الأيام الماضية بشكل مكثف للغاية من أجل التوصل إلى حل.

وأضافت ميركل :" سيتضح اليوم ما إذا كنا سنتوصل إلى إجماع داخل مجلس الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، وعلى أية حال فقد حاولنا القيام بالكثير من الأعمال التحضيرية لهذا".

تجدر الإشارة إلى أن المجر وبولندا عرقلتا تمرير حزمة موازنة التكتل للفترة من 2021 حتى 2027، والتي تقدر قيمتها بـ 8ر1 تريليون يورو ( 1ر2 تريليون دولار، وتشمل مساعدات اقتصادية تتعلق بأزمة فيروس كورونا تقدر بنحو 750 مليار يورو، بسبب بند يربط بين تمويل الدول الأعضاء بمدى التزامها بسيادة القانون.

وكانت ألمانيا بوصفها رئيس الاتحاد الاوروبي حاليا قد توصلت أمس الأربعاء إلى حل توافقي مع المجر وبولندا يمكن أن ينهي اعتراض الدولتين لكن يُشْتَرَط أن توافق بقية دول التكتل على هذا الحل.

كان نائب رئيس وزراء بولندا، ياروسلاف جوين، صرح أمس بأن بلاده والمجر توصلتا لاتفاق مع ألمانيا بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة المدى.