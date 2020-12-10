تفاعلي| مقارنة بين 3 لقاحات ضد كورونا أقرتها 6 دول أجنبية وعربية



كتبت- رنا أسامة:

فيما يمضي قطار اللقاحات المُضادة لفيروس كورونا المُستجد، أملًا في القضاء على الوباء الذي يُقطّع أوصال العالم منذ عام، أجازت 6 دول ثلاثة لقاحات مُضادة لمرض كوفيد 19 الناجم عن الفيروس.

خلال هذا الشهر، منحت بريطانيا والبحرين وكندا والسعودية- على التوالي- الضوء الأخضر للقاح الذي تطوّره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية. فيما أجازت الإمارات لقاح "سينوفاك" الصيني. أما روسيا فأقرّت في أغسطس "سبوتنيك في"، كأول لقاح مُضاد للفيروس التاجي المُستجد في العالم.

ومن بين الدول التي أجازت لقاحات مُضادة لكورونا، أطلقت روسيا وبريطانيا حملتيّ تطعيم شاملة ضد كوفيد 19، باستخدام لقاحيّ "سبوتنيك في" و"فايزر- بيونتيك". في التقرير التفاعلي التالي، يستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن اللقاح الروسي والصيني والألماني- الأمريكي.