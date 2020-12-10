اغتيال مذيعة تليفزيونية وسائقها في شرق أفغانستان

كابول- (د ب ا):

قال مسؤولون أفغان، الخميس، إن مسلحين مجهولين قاموا باغتيال مذيعة تلفزيونية وسائقها في إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عطاء الله خوجياني إنه تم إطلاق النار على الصحفية مالالاي مايواند وسائقها الساعة السابعة وعشر دقائق صباحا بالتوقيت المحلي ( 02:40 بتوقيت جرينتش)، عندما كانا في طريقهما إلى العمل بعاصمة الإقليم جلال آباد.

وكانت مايواند تعمل كمذيعة لصالح قناة" انيكاس" التلفزيونية والإذاعية في الإقليم المضطرب منذ أربعة أعوام، بحسب ما قاله رئيس القناة زالماي لطيفي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).

واتهم لطيفي ما أسماهم "أعداء الدولة" بأنهم وراء الهجوم، وقال إن القناة كانت تتلقى تهديدات بالقتل.

وكان عدة أشخاص، ومن بينهم سائق يعمل لصالح القناة، قتلوا عام 2017 إثر وقوع انفجار بالقرب من مقر المحطة. وخلال عام 2018، قام مسلحون مجهولون باختطاف مدير المحطة، ولكن تم الإفراج عن لاحقا.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الحادث. ويشار إلى أن حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ينشطان فى هذا الإقليم.

ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، فإن أفغانستان تعد من أكثر المناطق خطورة بالنسبة للصحفيين.

وقد لقى ما لا يقل عن عشر صحفيين وعاملين في قطاع الاعلام حتفهم في أفغانستان خلال عام 2019.

وقتل صحفيان بارزان الشهر الماضي في هجومين منفصلين بقنابل في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان وفي العاصمة كابول.