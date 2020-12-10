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البر الرئيسي الصيني يسجل 12 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا إحداها محلية

08:20 ص الخميس 10 ديسمبر 2020
البر الرئيسي الصيني يسجل 12 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا إحداها محلية

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس أنها تلقت تقارير عن تسجيل 12 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن إحدى الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، بينما البقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وخرج 11 من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني أمس بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86673 حالة، بينها 285 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج.

وقالت اللجنة إن 81754 مريضا غادروا المستشفيات بعد تمام شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

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