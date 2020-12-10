أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

موريتانيا: وفيات كورونا تتجاوز 200 حالة والإصابات تتخطى عشرة آلاف

01:41 ص الخميس 10 ديسمبر 2020
موريتانيا: وفيات كورونا تتجاوز 200 حالة والإصابات تتخطى عشرة آلاف

أرشيفية

نواكشوط - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء الأربعاء أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا تجاوز حاجز الـ 200 حالة بعد وفاة خمسة أشخاص الأربعاء.

وقال المدير العام للصحة سيد ولد الزحاف ، في مؤتمر صحفي بنواكشوط حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، إنه "تم تسجيل 21 حالة تعافي و5 وفيات و229 إصابة جديدة بفيروس كورونا".

وأكدت الوزارة أن المصالح الصحية توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 1743 فحصا.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا حتى الآن إلى 10105 حالات منها 7925 حالة تعاف و202 وفاة.

وأعلنت لجنة متابعة جائحة كورونا التي يرأسها رئيس الوزراء الانعقاد بشكل دائم حتى عطلة نهاية الاسبوع لمعرفة الاتجاه العام لتطور الفيروس مع الحث على زيادة التوعية والتعبئة.

موريتانيا فيروس كورونا وفيات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 119702

    عدد المصابين

  • 104074

    عدد المتعافين

  • 6832

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 68475177

    عدد المصابين

  • 47348848

    عدد المتعافين

  • 1560948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:19 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا