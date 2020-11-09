العاهل السعودي يدين العمليات الإرهابية في فرنسا والنمسا ويستنكر الرسوم المسيئة للرسول

وكالات:

أعرب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن إدانته للعمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا والنمسا مؤخرًا، مستنكرًا في الوقت ذاته الرسوم المسيئة لنبي الإسلام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل".

وأضافت أنه "جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا الشهر".

وتابعت "خادم الحرمين الشريفين، أكد على إدانة المملكة واستنكارها الشديد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها مؤخراً في فرنسا والنمسا"، مضيفة "كما أكد، على موقف المملكة الذي يدين بقوة الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش".