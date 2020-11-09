بعد انهيار الليرة.. الرئاسة التركية تقبل استقالة صهر أردوغان من منصب وزير المالية

وكالات:

أعلنت الرئاسة التركية اليوم الاثنين قبول الرئيس رجب طيب أردوغان استقالة وزير الخزانة والمالية، برات البيرق، والتي جاءت تزامنا مع انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقالت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية في بيان لها ونقلته وكالة سبوتنيك الروسية "وافق الرئيس أردوغان على طلب وزير الخزانة والمالية البيرق إعفاءه من منصبه".

وأشار البيان إلى أن "البيرق كان قد طلب إعفائه من منصبه لأسباب صحية".

وتأتي استقالة البيرق بعد تكليف الرئيس التركي رئيس جديد للبنك المركزي التركي؛ ودعوات ملأت مواقع التواصل الاجتماعي تطالب باستقالته.

وتهاوت الليرة التركية في الأسابيع الماضية ووصلت لمستويات قياسية أمام العملات الأجنبية. وبعد إعلان وزير المالية الاستقالة ارتفعت الليرة التركية أمام العملات الأجنبية بشكل ملحوظ.

ومنذ بداية العام الجاري لم تتمكن الحكومة التركية من معالجة التدهور الاقتصادي الذي تفاقم بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد؛ ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم وانعدام الثقة بالأسواق؛ فيما ارتفعت نسبة البطالة والعاطلين عن العمل.