"الخارجية البحرينية" تدين الهجوم الإرهابي في بغداد
المنامة - (أ ش أ):
أدانت وزارة الخارجية بالمملكة البحرينية، الهجوم الإرهابي، الذي وقع في مدينة بغداد بجمهورية العراق؛ والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأكدت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم /الاثنين/ - تضامن مملكة البحرين مع جمهورية العراق الشقيقة، مشددة على أهمية تكثيف التعاون الدولي من أجل القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.
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