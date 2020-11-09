أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الأمن العراقي: استشهاد أربعة أشخاص في هجوم إرهابي

10:09 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
الأمن العراقي: استشهاد أربعة أشخاص في هجوم إرهابي

الأمن العراقي

بغداد - أ ش أ

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي ، اليوم الاثنين، باستشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين جراء هجوم إرهابي" في منطقة الرضوانية غربي بغداد.

وذكرت الخلية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن مجموعة إرهابية قامت في ساعة متأخرة من ليل أمس، بشن هجوم على نقطة أمنية بمنطقة الرضوانية، أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

هذا المحتوى من

الأمن العراقي هجوم إرهابي العراق

الخبر التالى:

كوريا الشمالية تلزم الصمت حيال فوز بايدن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:سقوط مرتضى منصور في ميت غمر.. حصر عددي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا