الأمن العراقي: استشهاد أربعة أشخاص في هجوم إرهابي

بغداد - أ ش أ

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي ، اليوم الاثنين، باستشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين جراء هجوم إرهابي" في منطقة الرضوانية غربي بغداد.

وذكرت الخلية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن مجموعة إرهابية قامت في ساعة متأخرة من ليل أمس، بشن هجوم على نقطة أمنية بمنطقة الرضوانية، أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.