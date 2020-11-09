الأمن العراقي: استشهاد أربعة أشخاص في هجوم إرهابي
بغداد - أ ش أ
أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي ، اليوم الاثنين، باستشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين جراء هجوم إرهابي" في منطقة الرضوانية غربي بغداد.
وذكرت الخلية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن مجموعة إرهابية قامت في ساعة متأخرة من ليل أمس، بشن هجوم على نقطة أمنية بمنطقة الرضوانية، أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.
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