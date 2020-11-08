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الإمارات: مسبار الأمل يصل إلى المريخ 9 فبراير

09:32 م الأحد 08 نوفمبر 2020
الإمارات: مسبار الأمل يصل إلى المريخ 9 فبراير

مسبار الأمل

دبي - (د ب ا)

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد أن "مسبار الأمل" الذي أطلقته نحو المريخ يواصل رحلته بنجاح.

وأفاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد، أن المسبار سوف يصل إلى مداره حول كوكب المريخ، يوم 9 فبراير المقبل.

وقال في تغريدته: "بعد مرور 111 يوم على انطلاق رحلة مسبار الأمل نحو المريخ والتي قطعت 290 مليون كيلومترًا، أجرى مسبار الأمل اليوم آخر تعديل في مساره، ونعلن اليوم تاريخ الوصول الدقيق للكوكب الأحمر 9 فبراير 2021، بإذن الله تمام الساعة 7:24 دقيقة مساء، سيكون لنا عيدًا، وللعرب".

وأنجز فريق عمل "مسبار الأمل" اليوم بنجاح المناورة الثالثة لتوجيه مسار المسبار والتي تمت من محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي، وتندرج هذه المناورة تحت سلسلة مناورات توجيه المسار، وتُشكل محطات رئيسية ومهمة في رحلة المسبار إلى الكوكب الأحمر.

و قطع المسبار 60% من المسافة، ما يعادل 290 مليون كيلومتر منذ إطلاقه يوم 20 يوليو الماضي وحتى اليوم، ويتبقى له 189 مليون كيلو متر حتى وصوله إلى مداره المقرر حول المريخ.

مسبار الأمل المريخ الإمارات تويتر

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