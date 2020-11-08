إيران تحث الإدارة الأمريكية الجديدة على تعويض أخطاء الماضي

طهران - (د ب أ)

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية القادمة إلى اغتنام الفرصة وتعويض أخطاء الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول: "لقد سنحت الفرصة للإدارة الأمريكية المقبلة لتعويض أخطاء الماضي، وأن تحترم المواثيق الدولية والعودة إليها".

وتابع أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما كانت ملتزمة بتعهداتها".

وشدد روحاني على أن "الشعب الإيراني انتصر في الحرب الاقتصادية التي فرضتها الحكومة الأمريكية، وأثبت أن سياسة الضغوط القصوى الأمريكية محكوم عليها بالفشل".

وفي وقت سابق، نشر نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري تغريدة عبر تويتر قال فيها إن "عهد دونالد ترامب وفريقه المغامر والمثير للحرب قد انتهى أخيرا .. نأمل أن تغير الولايات المتحدة الآن سياساتها المدمرة".

وتابع جهانجيري أن إيران مهتمة بشكل خاص بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني ورفع العقوبات.

وكانت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. كما فرضت عقوبات مشددة على طهران لإجبارها على التفاوض على اتفاق جديد.

وتم إعلان فوز بايدن بالانتخابات التي جرت الثلاثاء، بالرغم من أن ترامب رفض الإقرار بالهزيمة. وقدم ترامب عدة طعون قانونية قيد الانتظار، لكن محللين يشككون في إمكانية أن يؤثر ذلك على النتيجة بأي شكل جوهري.