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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 50 مليونا

08:40 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 50 مليونا

ارشيفية

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات به في أنحاء العالم يقترب من 50 مليونا حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 49 مليونا و832 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 32.8 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و250 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين والمملكة المتحدة وكولومبيا والمكسيك وبيرو وإيطاليا وجنوب أفريقيا وإيران وألمانيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

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