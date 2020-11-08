جو بايدن: فوجئت بنسب التصويت وسترون "ولايات متحدة" حقيقية

كتب - محمود علي:

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الشعب قال كلمته وقدم نصرًا مقنعًا: "كسبنا معظم الأصوات في تاريخ البلاد.. 74 مليون صوتًا".

وأضاف خلال المؤتمر الانتخابي صباح اليوم الأحد أن نسبة التصويت فاجأته، ولكن العالم ينظر إلى وعود لمستقبل أفضل، مؤكدا أنه يتعهد بأن يكون رئيسًا يسعى لتوحيد البلاد "لن ترون ولايات زرقاء وحمراء.. سوف ترون ولايات متحدة حقيقية".

وتابع أن الولايات المتحدة "قصة شعب"، وأن هناك الملايين من الأمريكيين الذين صوتوا من أجل برنامجه الانتخابي.​