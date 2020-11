تويتر يضع إشارة تحذيرية على تغريدة لترامب تحدث فيها عن انتهاكات في الانتخابية

وكالات

وضع موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" اليوم الأحد، إشارة تحذيرية على تغريدة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث فيها عن خروقات حدثت أثناء سير العملية الانتخابية.

وأصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما شكك في الانتخابات وقال: "لم يُسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف الفرز لقد فزت في الانتخابات ، حصلت على 71 مليون صوت قانوني".

وتابع ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "حدثت أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها. لم تحدث مثل تلك الأشياء من قبل، ملايين بطاقات الاقتراع أرسلت إلى أشخاص لم يطلبوا إرسالها إليهم على الإطلاق".

وواصل في تغريدة أخرى قائلاً: "حصلت على 71 مليون صوت قانوني في الانتخابات أكثر من أي رئيس في السلطة".

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!