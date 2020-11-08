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تويتر يضع إشارة تحذيرية على تغريدة لترامب تحدث فيها عن انتهاكات في الانتخابية

12:20 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
تويتر يضع إشارة تحذيرية على تغريدة لترامب تحدث فيها عن انتهاكات في الانتخابية

دونالد ترامب

وكالات

وضع موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" اليوم الأحد، إشارة تحذيرية على تغريدة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث فيها عن خروقات حدثت أثناء سير العملية الانتخابية.

وأصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما شكك في الانتخابات وقال: "لم يُسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف الفرز لقد فزت في الانتخابات ، حصلت على 71 مليون صوت قانوني".

وتابع ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "حدثت أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها. لم تحدث مثل تلك الأشياء من قبل، ملايين بطاقات الاقتراع أرسلت إلى أشخاص لم يطلبوا إرسالها إليهم على الإطلاق".

وواصل في تغريدة أخرى قائلاً: "حصلت على 71 مليون صوت قانوني في الانتخابات أكثر من أي رئيس في السلطة".

تويتر ترامب دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية

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