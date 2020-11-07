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بيرني ساندرز: اعتراف ترامب بخسارة الانتخابات ليس مهمًا

11:02 م السبت 07 نوفمبر 2020
بيرني ساندرز: اعتراف ترامب بخسارة الانتخابات ليس مهمًا

بيرني ساندرز

واشنطن - (د ب أ)

قال المرشح الرئاسي الأمريكى السابق بيرني ساندرز، اليوم السبت، إن تسليم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بخسارته أمام الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية "ليس مهما".

وذكر السيناتور ساندرز الذي أصبح أحد أبطال الحركة التقدمية الأمريكية في تصريحات أذاعتها شبكة "سي إن إن": "نشكر الرب، لقد انتصرت الديمقراطية، لذلك أتمنى أن يكون جو وكامالا الأفضل في قيادة بلادنا".

وأضاف ساندرز: "سواء اعترف ترامب أم لا، ليس مهمًا.. لقد فاز جو بايدن بالانتخابات وسيتم تنصيبه".

بيرني ساندرز أمريكا واشنطن الانتخابات الأمريكية

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