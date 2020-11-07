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ترامب: عشرات الآلاف من الأصوات غير القانونية غيّرت مسار الانتخابات

04:08 م السبت 07 نوفمبر 2020
ترامب: عشرات الآلاف من الأصوات غير القانونية غيّرت مسار الانتخابات

دونالد ترامب

كتب - (مصراوي):

يستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التشكيك بنتائج الانتخابات الرئاسية التي لم تصدر بعد بشكل نهائي، وذلك مع تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن، في الولايات الحاسمة.

وقال ترامب إنه "تم استلام عشرات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانوني بعد الساعة 8 مساءً في يوم الثلاثاء، يوم الانتخابات، وهو ما يغير النتائج تمامًا وبسهولة في ولاية بنسلفانيا وبعض الولايات الأخرى.

وأضاف ترامب في سلسلة تغريدات نشرها اليوم السبت: "لم يتم السماح لمراقبينا بالتواجد في أثناء فرز مئات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانوني".

واستطرد: "سيؤدي هذا أيضًا إلى تغيير نتيجة الانتخابات في العديد من الولايات، بما في ذلك ولاية بنسلفانيا، والتي اعتقد الجميع أنني فزت بسهولة فيها ليلة الانتخابات، فقط لرؤية تقدم هائل يختفي الآن، دون السماح لأي شخص بالمراقبة لفترات طويلة. ماذا حدث؟".

وتابع ترامب: "حدثت أشياء سيئة خلال تلك الساعات التي لم يُسمح فيها بالشفافية القانونية بشراسة ووقاحة، كانت الجرارات تسد الأبواب والنوافذ مغطاة بورق مقوى سميك حتى لا يتمكن المراقبون من رؤية غرف العد. حدثت أشياء سيئة في الداخل. أحدثت تغييرات كبيرة!".

ومنذ بدأ النتائج تكشف عن تقدم بايدن في ولايات حاسمة، بدأ ترامب إلقاء الاتهامات على الديمقراطيين بمحاولة "سرقة الانتخابات" من خلال تزوير الأصوات، مشيرا إلى أنه سيفوز بانتخابات الرئاسة من دون أدنى شك "إذا احتسبت الأصوات القانونية".

ويملك بايدن حاليا 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من الولايات المتأرجحة حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدا ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وفي المقابل، يملك ترامب 214 صوتا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى 56 للوصول إلى 270 مقعدا.

وعلى الرغم من عدم انتهاء الفرز في أريزونا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا، وهي ولايات حاسمة في السباق إلى البيت الأبيض، لا يزال جو بايدن يتقدم فيها جميعا.

ويتقدم بايدن في ولاية بنسلفانيا، التي لها 20 صوتا في المجمع الانتخابي، بفارق 28 ألفا و833 صوتا، أي بنسبة 0.5 بالمئة، وذلك بعد فرز 96 بالمئة من أصوات الناخبين.

وفي ولاية جورجيا، ولها 16 صوتا في المجمع الانتخابي، لا يزال بايدن متفوقا على ترامب بفارق 7 آلاف و248 صوتا، وهو ما يعادل 0.1 بالمئة، وذلك بعد الانتهاء من فرز 99 بالمئة من أصوات المقترعين.

أما في ولاية نيفادا، وتمتلك 6 أصوات في المجمع الانتخابي، يتقدم بايدن بفارق 22 ألفا و657 صوتا، أب بنسبة 1.8 بالمئة، وذلك بعد فرز 93 بالمئة من أصوتا الناخبين الأميركيين.

وأخيرا في ولاية أريزونا، ولها 11 صوتا في المجمع الانتخابي، لا يزال بايدن متقدما على ترامب بفارق 29 ألفا و861 صوتا، وذلك بعد الانتهاء من فرز 95 بالمئة من بطاقات الاقتراع.

دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الولايات المتحدة

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