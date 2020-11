ترامب: عشرات الآلاف من الأصوات غير القانونية غيّرت مسار الانتخابات

كتب - (مصراوي):

يستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التشكيك بنتائج الانتخابات الرئاسية التي لم تصدر بعد بشكل نهائي، وذلك مع تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن، في الولايات الحاسمة.

وقال ترامب إنه "تم استلام عشرات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانوني بعد الساعة 8 مساءً في يوم الثلاثاء، يوم الانتخابات، وهو ما يغير النتائج تمامًا وبسهولة في ولاية بنسلفانيا وبعض الولايات الأخرى.

وأضاف ترامب في سلسلة تغريدات نشرها اليوم السبت: "لم يتم السماح لمراقبينا بالتواجد في أثناء فرز مئات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانوني".

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

واستطرد: "سيؤدي هذا أيضًا إلى تغيير نتيجة الانتخابات في العديد من الولايات، بما في ذلك ولاية بنسلفانيا، والتي اعتقد الجميع أنني فزت بسهولة فيها ليلة الانتخابات، فقط لرؤية تقدم هائل يختفي الآن، دون السماح لأي شخص بالمراقبة لفترات طويلة. ماذا حدث؟".

....This would ALSO change the Election result in numerous States, including Pennsylvania, which everyone thought was easily won on Election Night, only to see a massive lead disappear, without anyone being allowed to OBSERVE, for long intervals of time, what the happened... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

وتابع ترامب: "حدثت أشياء سيئة خلال تلك الساعات التي لم يُسمح فيها بالشفافية القانونية بشراسة ووقاحة، كانت الجرارات تسد الأبواب والنوافذ مغطاة بورق مقوى سميك حتى لا يتمكن المراقبون من رؤية غرف العد. حدثت أشياء سيئة في الداخل. أحدثت تغييرات كبيرة!".

....Bad things took place during those hours where LEGAL TRANSPARENCY was viciously & crudely not allowed. Tractors blocked doors & windows were covered with thick cardboard so that observers could not see into the count rooms. BAD THINGS HAPPENED INSIDE. BIG CHANGES TOOK PLACE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

ومنذ بدأ النتائج تكشف عن تقدم بايدن في ولايات حاسمة، بدأ ترامب إلقاء الاتهامات على الديمقراطيين بمحاولة "سرقة الانتخابات" من خلال تزوير الأصوات، مشيرا إلى أنه سيفوز بانتخابات الرئاسة من دون أدنى شك "إذا احتسبت الأصوات القانونية".

ويملك بايدن حاليا 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من الولايات المتأرجحة حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدا ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وفي المقابل، يملك ترامب 214 صوتا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى 56 للوصول إلى 270 مقعدا.

وعلى الرغم من عدم انتهاء الفرز في أريزونا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا، وهي ولايات حاسمة في السباق إلى البيت الأبيض، لا يزال جو بايدن يتقدم فيها جميعا.

ويتقدم بايدن في ولاية بنسلفانيا، التي لها 20 صوتا في المجمع الانتخابي، بفارق 28 ألفا و833 صوتا، أي بنسبة 0.5 بالمئة، وذلك بعد فرز 96 بالمئة من أصوات الناخبين.

وفي ولاية جورجيا، ولها 16 صوتا في المجمع الانتخابي، لا يزال بايدن متفوقا على ترامب بفارق 7 آلاف و248 صوتا، وهو ما يعادل 0.1 بالمئة، وذلك بعد الانتهاء من فرز 99 بالمئة من أصوات المقترعين.

أما في ولاية نيفادا، وتمتلك 6 أصوات في المجمع الانتخابي، يتقدم بايدن بفارق 22 ألفا و657 صوتا، أب بنسبة 1.8 بالمئة، وذلك بعد فرز 93 بالمئة من أصوتا الناخبين الأميركيين.

وأخيرا في ولاية أريزونا، ولها 11 صوتا في المجمع الانتخابي، لا يزال بايدن متقدما على ترامب بفارق 29 ألفا و861 صوتا، وذلك بعد الانتهاء من فرز 95 بالمئة من بطاقات الاقتراع.