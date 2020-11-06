الشرطة العراقية تحقق في مقتل متظاهر برصاص القوات الأمنية في البصرة
البصرة (العراق) - ( د ب أ):
أعلنت الشرطة العراقية وشهود عيان اليوم الجمعة أن متظاهرا لقي حتفه برصاص القوات العراقية على خلفية مظاهرة شعبية انطلقت في محافظة البصرة 550كم جنوبي بغداد.
وأوضحت مصادر في قيادة شرطة محافظة البصرة وشهود عيان أن مظاهرة شعبية انطلقت في حي الأندلس بمحافظة البصرة للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية ومحاربة الفساد وإحالة المتهمين للقضاء رافقها صدامات مع القوات الأمنية أسفرت عن مقتل متظاهر وإصابة أكثر من خمسة آخرين بجروح.
وذكرت المصادر أن شرطة البصرة فتحت تحقيقا في ملابسات مقتل المتظاهر وسط المحافظة.
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