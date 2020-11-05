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استطلاع: ارتفاع شعبية ماكرون وتراجع شعبية رئيس وزرائه

07:15 م الخميس 05 نوفمبر 2020
استطلاع: ارتفاع شعبية ماكرون وتراجع شعبية رئيس وزرائه

ماكرون

باريس - (د ب أ):

ارتفعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بواقع ثلاث نقاط مئوية إلى 35 بالمئة في نوفمبر الجاري، بعدما تراجعت بمقدار 7 نقاط مئوية في الشهرين الماضيين، وفقا لأحدث استطلاع أجريته مؤسسة إيلابي للأبحاث لصالح صحيفة "ليزيكو" وإذاعة "راديو كلاسيك" الفرنسيين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس نقلا عن نتائج الاستطلاع أن شعبية رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس تراجعت نقطتين إلى 26 بالمئة للشهر الرابع على التوالي.

وقالت بلومبرج إن إيلابي استطلعت آراء 1003 أشخاص بالغين عبر الانترنت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بهامش خطأ تراوح بين 4ر1 و1ر3 نقطة.

ماكرون مؤسسة إيلابي للأبحاث رئيس الوزراء الفرنسي

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