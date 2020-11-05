مقتل ثلاثة وإصابة 17 في انفجارين بشمال أفغانستان

كابول - (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم الخميس إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 17 آخرون في انفجارين بإقليم بلخ بشمال أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم منير أحمد فارهاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الانفجارين وقعا في منطقة شولجارا نحو الساعة الحادية عشر بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت جرينتش).

وأضاف أن الانفجارين وقعا نتيجة قنبلتين كانتا مزروعتين داخل سيارة ودار ضيافة لقائد معروف موالي للحكومة في المنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن القائد المحلي الذي يعرف باسم نزار حول و16 من رجاله المسلحين أصيبوا في التفجيرين، في حين قٌتل ابنه واثنان من ضيوفه.

ووصف مسؤولون محليون نزار بإنه مناهض لحركة طالبان،وقام بدور في حشد المواطنين لدعم الحكومة المركزية في المنطقة.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجيرين.

ويشار إلى أن مسلحي طالبان ينشطون في الإقليم، وعادة ما يشنون هجمات ضد القوات الموالية للحكومة.