رغم النتائج ..هل مازال ترامب يملك فرصة للفوز؟

واشنطن- (بي بي سي):

فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن حتى وقت متأخر من يوم أمس ب243 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي ، مما يمنحه ميزة في السباق للحصول على 270 صوتًا اللازمة للوصول إلى البيت الأبيض بينما يمتلك الرئيس دونالد ترامب 214 صوتا حتى الآن مع الأخذ بالحسبان أن عمليات الفرز مازالت مستمرة في عدد من الولايات مثل بنسلفانيا جورجيا .

في الانتخابات الأمريكية، يقرر الناخبون التنافس على مستوى الولاية بدلاً من التنافس على المستوى القومي. تحصل كل ولاية أمريكية على عدد معين من أصوات الكليات الانتخابية استنادًا جزئيًا إلى عدد سكانها ، بإجمالي 538 صوتًا للفوز.

إذا خسر ترامب ولاية ويسكونسن (10 أصوات أعضاء هيئة انتخابية)، فعليه أن يفوز بجورجيا (16 صوتًا)، وكارولينا الشمالية (15)، وبنسلفانيا (20)، وإما أريزونا (11) أو نيفادا (6) للفوز.

قال المسؤولون في جورجيا إنهم سيستمرون طوال الليل حتى انتهاء الفرز ، لكن حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينتش) أفادوا أنه لا يزال هناك حوالي 90 ألف صوت للفرز. في ذلك الوقت ، كان الرئيس ترامب يتقدم بنحو 31000 صوت.

في ولاية أريزونا، تقدم بايدن بحوالي 80 ألف صوت، مع توقع المزيد من النتائج اليوم. وقد صنفته شبكة "سي بي إس" على أنها فوز "محتمل" للديمقراطي بينما يُنتظر ان يتم تحديث النتائج في نيقادا في وقت متأخر اليوم .