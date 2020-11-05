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الانتخابات الأمريكية: ترامب يتقدم بفارق ضئيل على بايدن في ولاية جورجيا

03:10 م الخميس 05 نوفمبر 2020
الانتخابات الأمريكية: ترامب يتقدم بفارق ضئيل على بايدن في ولاية جورجيا

دونالد ترامب

واشنطن - أ ش أ

تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفارق ضئيل على المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية "جورجيا" في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، حيث حصل ترامب حتى الآن على 2 مليون و431 ألفا و724 صوتا.. بينما حصل بايدن على 2 مليون و413 ألفا و184 صوتا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الخميس/ أن المنافسة مازالت محتدمة بين بايدن وترامب في كل من "جورجيا" و"أريزونا" و"بنسلفانيا"، مشيرة إلى أن عمليات فرز الأصوات مازالت جارية.

وقد صوت الأمريكيون أول أمس (الثلاثاء) في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، فيما ارتفع نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 213 صوتا، بينما حصل بايدن على 253 حتى الآن وفقا لإحصاءات شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

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دونالد ترامب جو بايدن الولايات المتحدة واشنطن

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