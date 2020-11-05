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السعودية تسجل 450 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

03:09 م الخميس 05 نوفمبر 2020
السعودية تسجل 450 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

فيروس كورونا

الرياض - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (349386) حالة.

وأفادت الصحة السعودية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية- بتسجيل 474 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (336068) حالة موضحة تسجيل (18) حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات (5489).

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