السعودية تسجل 450 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

الرياض - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (349386) حالة.

وأفادت الصحة السعودية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية- بتسجيل 474 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (336068) حالة موضحة تسجيل (18) حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات (5489).