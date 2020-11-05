فوكس نيوز: ولاية نيفادا يؤكدون مواصلة فرز الأصوات

واشنطن - (د ب أ):

أكدت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن حملتي المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية الديمقراطي جو بايدن والرئيس الجمهوري دونالد ترامب تراقبان عن كثب نتائج فرز الأصوات بولاية نيفادا.

ولفتت الشبكة إلى أن بايدن، الذي حصل حتى الآن وفق بيانات الشبكة على 264 صوتا في المجمع الانتخابي، بحاجة إلى الستة أصوات التي تمتلكها الولاية في المجمع لضمان الحصول على 270 صوتا فيه ومن ثم حسم المنصب لصالحه.

ويتقدم بايدن حتى الآن على ترامب بنحو ثمانية آلاف صوت، تعادل أقل من 1%، بعد فرز 75% من الأصوات بالولاية.

أما ترامب، الذي حصل حتى الآن على 214 صوتا في المجمع الانتخابي، فإنه بحاجة إلى اكتساح جورجيا ونورث كارولينا وبنسيلفانيا وألاسكا ونيفادا من أجل الحصول على الـ270 صوتا المطلوبة.

وذكرت فوكس نيوز أن مكتب الخارجية في الولاية طالب بالتحلي بالصبر، وقال إن عملية فرز الأصوات "تسير بالوتيرة المتوقعة" وأنه لن يتم نشر أي نتائج اقتراع أخرى حتى صباح الخميس (بالتوقيت المحلي).

وأكد مكتب الانتخابات في الولاية أنه لم يتوقف عن الفرز منذ بدأت العملية، وأنه يعتزم الاستمرار في فرز الأصوات طوال الليل.

وكانت حملة ترامب أوضحت أنها ستطالب بإعادة فرز الأصوات في أي ولاية تخسرها بفارق 1% أو أقل من الأصوات.