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كوريا الجنوبية تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

07:24 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
كوريا الجنوبية تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أرشيفية

سول - (أ ش أ):
سجلت كوريا الجنوبية، 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ظل استمرار الإصابات المتفرقة في منطقة سول الكبرى.
وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن البلاد سجلت 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 27 ألفًا و50 حالة، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وأضافت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 475، مشيرة إلى انخفض عدد الحالات الصحية الخطرة إلى 51 أي بمقدار حالتين عن اليوم السابق.

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