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هولندا تنفذ إجراءات الإغلاق للتصدي للموجة الثانية من كورونا

04:01 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
هولندا تنفذ إجراءات الإغلاق للتصدي للموجة الثانية من كورونا

أرشيفية

أمستردام- (أ ش أ):

بدأت هولندا تنفيذ إجراءات الإغلاق الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة الهولندية مؤخرًا، في محاولة لإبطاء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة (نيو يوروب) البلجيكية - اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني - أن الإجراءات الجديدة دخلت حيز التنفيذ بدءًا من اليوم ولمدة أسبوعين، في حين ستظل الإجراءات الأخرى سارية حتى منتصف ديسمبر المُقبل، والتي تشمل إغلاق الحانات والمطاعم في هولندا باستثناء المطاعم التي تعد الوجبات الجاهزة، بينما اقتصرت التجمعات العامة على 4 أشخاص.

كان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته قد أعلن، أمس الثلاثاء، إجراءات إغلاق جديدة في محاولة للتصدي للموجة الثانية من الفيروس.

وقال روته "إن عدد الإصابات الجديدة ينخفض ولكن ليس بالسرعة الكافية"، مضيفًا أن الحكومة تدرس قرار حظر التجول وإغلاق المدارس منعًا لموجة أخرى، فقد امتلأت المستشفيات بمصابي كورونا.

وأكد أنه سيتعين إغلاق المتاحف والمسارح ودور السينما وحدائق الحيوان والمتنزهات الترفيهية، في حين من المتوقع أن يدخل قرار ارتداء الأقنعة إلزاميًا حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر المُقبل.

كانت السلطات الصحية في هولندا قد أعلنت تسجيل 64087 إصابة جديدة على مدار الأسبوع الماضي.

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