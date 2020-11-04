أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

الانتخابات الأمريكية: إغلاق جميع مراكز الاقتراع في أنحاء الولايات المتحدة

10:32 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
الانتخابات الأمريكية: إغلاق جميع مراكز الاقتراع في أنحاء الولايات المتحدة

الانتخابات الأمريكية بين جو بايدن ودونالد ترامب

واشنطن- (د ب ا):

أغلقت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت المراكز في ولاية ألاسكا، في أقصى شمال غرب البلاد الأخيرة في إغلاق أبوابها.

ومازال يتم فرز الأصوات، وربما لن تظهر النتائج في أي وقت من اليوم أو حتى في وقت متأخر من اليوم، في ظل ترجيحات باحتمالية تقديم طعون قضائية.

الانتخابات الأمريكية الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب جو بايدن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة ترد رسميا على أنباء إغلاق المدارس والجامعات منتصف نوفمبر بسبب كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا