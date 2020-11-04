أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

انتخابات الرئاسة الأمريكية: انتهاء التصويت في تسع ولايات جديدة

03:33 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
انتخابات الرئاسة الأمريكية: انتهاء التصويت في تسع ولايات جديدة

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الأمريكيين في تسع ولايات جديدة هي "كونيتيكت" و"تينيسي" و"ساوث داكوتا" و"كانساس" و"أوكلاهوما" و"تكساس" و"ميسوري" و"ميسيسيبي" و"ألاباما".
ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية في نبأ عاجل لها.
وشارك أكثر من 100 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية الأن سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة ثماني سنوات.

هذا المحتوى من

Asha
انتخابات الرئاسة الأمريكية مراكز الاقتراع الإجراءات الاحترازية دونالد ترامب جو بايدن

الخبر التالى:

استمرار مكاسب بايدن وترامب في عدة ولايات دون مفاجآت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الارتفاع مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا