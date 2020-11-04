ترامب يستعد لتوجيه كلمة للشعب الأمريكي من البيت الأبيض
03:31 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
واشنطن - (د ب أ):
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإدلاء بكلمة من البيت الأبيض ، حسبما أفادت مستشارته السابقة كيليان كونواي.
وقالت كونواي: "ستسمعون منه الليلة"، مضيفة أنه من المتوقع أن يوجه كلمة للشعب الأمريكي في وقت لاحق من الغرفة الشرقية للبيت الأبيض.
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